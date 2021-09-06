M31(6643)下半年預計在北美市場復甦下，將有遞延訂單貢獻，下半年營收將逐季成長，全年營收成長落在10~15%、相較先前保守，惟長線隨著製程往前推升，成長動能無虞，今開高走高，早盤後一舉攻上漲停、站上400.5元，站回400大關，同步收復季線。

M31上半年營收為4.27億元、年增加5.3%，營收創同期新高，稅後淨利9795元、年減少21%，主要是因為營業淨利率受到美金貶值，M31主要是以美金計價，故造成淨利的衰退，累計上半年每股獲利為3.15元。

M31下半年看好北美市場會出現復甦，會有營收遞延貢獻，M31預計今年上下半年營收比例為4:6，下半年營收逐季回升，惟今年整體營運仍會受到晶圓產能吃緊、疫情影響新案開案進度及美元弱勢影響等，若以美金計價，今年營收目成長預估落在10~15%，主要是費用隨著擴大研發投入，故自先前的15~25%下修。

M31後續成長來自製程往前推升、更多AI(人工智慧)、5G、HPC(高速傳輸)、SSD、車用相關高速傳輸介面需求及高通客製化IP/整合IP服務等趨勢不變。高通近年專注於AP相關核心技術，標準化 IP/IC委外趨勢明顯，M31幫高通客製化IOT、手機AP相關IP平台，並進入下一代3/5奈米之開發，後續具成長潛力。