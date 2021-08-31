(10:07更新)明晟(MSCI)季度調整今(31日)盤後生效，三大指數對台股二降一持平，台股今(31日)開低走低，開盤1小時，指數一度下殺至17236.88點，下跌159點，權值股不敵獲利賣壓出籠呈現下跌，台積電力守600元，聯電、聯發科跌逾1%，面板雙虎友達、群創跌逾2%，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海也由紅翻黑，疫苗股高端重返300元，盤中漲逾2%，聯亞藥也跌逾5%，一度來到122.5元。

周一(30日)美股那斯達克、標普500指數再創新高，台股今(31日)開盤下跌11.91點，以17384.61點開出，台積電、聯電開低，金融股跌多漲少，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海小幅開高後現漲逾1%，指數開低走低，一度來到17327.17點，跌逾60點，指數狹幅震盪。

市場解讀美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)在全球央行年會的論點偏鴿，美股科技股上揚，蘋果股價收盤漲逾3%，4大指數僅道瓊工業指數收黑，下跌55.96點，跌幅0.16%，以35399.84點作收；那斯達克指數上漲136.39點，漲幅0.90%，收在15265.89點；標普500指數上漲19.42點，漲幅0.43%，收在4528.79點；費城半導體指數上漲 9.99點，漲幅0.29%，收在3446.44點。台股ADR部分，台積電ADR上漲0.42%；聯電ADR上漲0.53%；日月光ADR上漲0.65%。

台股30日在電金領漲下開高走高，終場收在當日最高點17396.52點，大漲186.59點，收復季線，但因市場買盤追價意願不足，成交值僅2694億元，為3月15日、近5個多月以來的新低量；三大法人同步買超，外資及陸資買超212.33億元，自營商買超19.13億元，投信買超8.19億元，合計共買超239.65億元。

摩爾投顧分析師陳昆仁表示，台股以拉抬權值股方式站上季線，發揮穩盤效果，但融資浮額仍待清理，個股走勢漸趨分歧，反彈仍需補量，明晟(MSCI)季度調整盤後生效，3大指數對台股2降1持平，變化不大，金管會評估約影響60億元，MSCI台灣指數成分股新增富邦媒，刪除臺企銀，注意尾盤會爆量。