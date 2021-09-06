富時羅素公布最新台灣指數系列成分股納入及刪除的變動，其中，富邦媒(8454)納入台灣50指數成分股，亞泥(1102)、燁輝(2023)、新唐(4919)、同欣電(6271)等納入台灣中型100指數成分股，將於9月17日交易結束後生效。
台灣50指數本次成分股納入：富邦媒；成分股刪除：亞泥。候補名單有：欣興(3037)、開發金(2883)、群創(3481)、台灣高鐵(2633)、緯穎(6669)。
台灣中型100指數成分股納入：亞泥、燁輝、新唐、同欣電；成分股刪除：富邦媒、川湖(2059)、神達(3706)、聯合再生(3576)。候補名單有：文曄(3036)、敦泰(3545)、天鈺(4961)、中石化(1314)、南茂(8150)、豐興(2015)、晶豪科(3006)、矽創(8016)、榮運(2607)、榮成(1909)。
台灣資訊科技指數成分股納入：新唐(4919)、同欣電(6271)；成分股刪除：神達(3706)。
台灣發達指數成分股納入：燁輝；成分股刪除：川湖、聯合再生。
台灣高股息指數成分股則無變動。
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