富時羅素公布最新台灣指數系列成分股納入及刪除的變動，其中，富邦媒(8454)納入台灣50指數成分股，亞泥(1102)燁輝(2023)新唐(4919)同欣電(6271)等納入台灣中型100指數成分股，將於9月17日交易結束後生效。

台灣50指數本次成分股納入：富邦媒；成分股刪除：亞泥。候補名單有：欣興(3037)開發金(2883)群創(3481)台灣高鐵(2633)緯穎(6669)

台灣中型100指數成分股納入：亞泥、燁輝、新唐、同欣電；成分股刪除：富邦媒、川湖(2059)神達(3706)聯合再生(3576)。候補名單有：文曄(3036)敦泰(3545)天鈺(4961)中石化(1314)南茂(8150)豐興(2015)晶豪科(3006)矽創(8016)榮運(2607)榮成(1909)

台灣資訊科技指數成分股納入：新唐(4919)同欣電(6271)；成分股刪除：神達(3706)

台灣發達指數成分股納入：燁輝；成分股刪除：川湖、聯合再生。

台灣高股息指數成分股則無變動。

台灣50指數成分股 納入富邦媒、刪除亞泥
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