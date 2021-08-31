連鎖餐飲集團瓦城(2729)股東常會通過2020年財報及盈餘分配案，決議配息14.5元、連7年配發逾1股本，以昨（30）日收盤價243.5元計算，現金殖利率達約5.95％。展望後市，集團看好下半年餐飲市場將加速回溫，將積極創造更多元營運動能因應。

瓦城2020年合併營收46.1億元、年減5.89％，仍創歷史次高。毛利率53.15％、營益率10.71％，優於前年53％、9.69％，營益率創近7年高點。歸屬母公司稅後淨利3.69億元、年增2.49％，每股盈餘（EPS）15.95元，逆勢雙創歷史新高、連8年賺逾1股本。

受疫情三級警戒衝擊，瓦城2021年前7月自結合併營收24.11億元、年減6％，為近5年同期低點。不過，在首季獲利創次高撐盤下，上半年歸屬母公司稅後淨利1.05億元、年增達31.94％，每股盈餘4.59元，較去年同期谷底顯著回升。

瓦城表示，憑藉採購優勢、研發實力及成本控管能力，結合既有品牌擴增多品牌銷售模式創新商機，使去年獲利得以突破疫情挑戰續創新高。今年國內疫情嚴峻更勝於去年，瓦城透過「虛實並進」策略靈活因應，得以儘速穩住營運動能、控制衰退幅度。

展望後市，瓦城將持續聚焦台灣市場發展，強化精進「安心餐廳」服務，並積極布局外送外帶市場，除了既有品牌增建雲端廚房，擴大外送平台供應量能，開拓「虛擬廚房」餐飲新市場外，也開發自有商城販售常態性商品，創造更多元營運動能。

瓦城看好政府振興計畫與疫情趨緩後的內需成長，將帶動下半年餐飲市場加速回溫，集團將持續靈活妥善規畫既有資源，投入各項嶄新專案，並已對展店做好充足準備，只要市場回穩、有好的條件及商場百貨地點，即可重啟新展店計畫。