PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

外傳內閣將在9月改組，總統府發言人張惇涵雖立即否認此事，稱這是一則未經查證的不實訊息，但相關名單曝光後仍引發網路熱議。網友認為，桃園市本就可能被藍營贏回，鄭文燦一離開綠營恐保不住桃園江山、林智堅擔任新竹市長有成，去接文化部長將失去舞台，「民進黨發瘋了才這樣改」。

今天傳出一份內閣改組名單，稱九月將由桃園市長鄭文燦接任行政院長，並由屏東縣長潘孟安接任內政部長、基隆市長林右昌接任交通部長、新竹市長林智堅接任文化部長。總統府發言人張惇涵隨即否認此消息，表示是不實訊息，不過此名單仍引起網友在PTT熱議，其中有網友在論壇發表文章《民進黨發瘋才改組》，內文直言，這份名單對於深綠支持而言並不會有意見，但對旁觀者而言，只覺得「民進黨發瘋了才這樣改」。

發文網友指出，當年讓賴清德棄台南市長北上接任行政院長，不僅讓綠營鐵票倉台南選情受影響，更讓被認為「永遠綠到回不去」的高雄敗給國民黨，何況桃園市是一個「本來就可能丟回去的直轄市」，若鄭文燦無法留任力保，民進黨2022將很難保住桃園江山。林智堅的新竹市長招牌響亮，反觀現任文化部長知名度遠不及林，讓林接任文化部長毫無益處。

此文發出後迅速引發熱議，其他網友紛紛回應：「疫情還沒過去，改組是要多一個相罵本嗎？」「蘇貞昌一定要換掉，光紓困案就該滾了」、「要改組也是明年選輸後吧，才有合理理由」、「目前沒有蘇要下台的理由啊」、「林智堅發瘋才接文化部長」、「要改組也不會把一堆要接班的縣市長，全部要他們烙跑去中央」、「派系惡鬥在放消息吧？」

對於內閣改組消息，張惇涵今日（25）表示，這是一則未經查證的不實訊息，總統府再次強調，疫情當下，蘇院長以及他所領導的行政團隊正全力防杜疫情，穩健整體經濟情勢，炒作內閣改組毫無意義，蔡總統也沒有這個打算。