行政院長蘇貞昌於30日至疫情指揮中心視察，卻被拍到官員們在蘇揆座車旁排成一排迎接，而蘇揆也讓大家等了30幾秒之後才下車，引發各界批評。民進黨台北市議員王世堅直言，希望以後不要再有這種情形，因為車子開到官署門口，就是到了，應該要下車，當大家在外面歡迎時，不能有一分一秒的延遲，他更指出，從前總統陳水扁到現在的總統蔡英文，都沒有人是這樣搞排場。

從蘇揆當天抵達指揮中心門口時的影片中可以看到，蘇揆座車到達後，指揮中心副指揮官陳宗彥、指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳 、疾管署長周志浩和行政院發言人羅秉成則在車旁站成一排，但蘇揆並未立刻下車，而是在車上停頓了片刻。

對此，王世堅31日在論節目《新聞大白話》中表示，他希望以後不要再有這種情形，即便是接電話，車子也可以先不用開到現場，司機和隨扈就應該往後面，先不要開到官署門口，再怎麼忙碌，開到那個門口，就等於你到了，要下車，從陳水扁到蔡英文，沒有人是這個樣子，當大家都準備好，在外面盛大歡迎的時候，不能有一分一秒的延遲，這是態度的問題。

王世堅直言，自己相信蘇貞昌這2個月表現好多了，「但從昨天那個畫面，可見還沒改善之前，會有多糟糕」。

此外，根據《中天快點TV》報導，有專業人士分析，若周遭有狀況，確實待在車內最安全，但影片中狀況明顯為「大家都在等一個人」，只會更容易成為下手目標。