據「@海口發佈」，海南省海口市今天（7日）發佈新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作指揮部公告：在瓊人員非必要不出島，確需從海口出島者，自8月8日零時起，需持48小時內有效核酸陰性檢測報告。

此外，公路、鐵路、民航、港口碼頭等交通場站要加強客流引導，避免人員集聚，認真查驗旅客信息，落實戴口罩、測體溫、查驗健康碼等防控要求

海口市新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作指揮部公告

尊敬的市民和遊客朋友：

當前，國內出現多點散發疫情，恰逢暑假，疫情擴散風險加大。為了您和家人的身體健康，為了進一步降低新冠肺炎疫情傳播風險，不讓美麗的椰城成為新冠病毒的「中轉站」。根據疫情防控工作的需要，現就有關事宜通告如下：

一、嚴格落實涉疫重點區域管控要求，精準實施分級分類管控措施。在瓊人員非必要不出島，不前往境外、大陸國內中高風險地區及涉疫區（國內中高風險所在地級市、區）。確需從海口出島的市民和遊客朋友，自2021年8月8日零時起，請您持有48小時內有效核酸陰性檢測報告通行。

二、嚴格落實交通出行疫情防控措施。公路、鐵路、民航、港口碼頭等交通場站要加強客流引導，避免人員集聚，認真查驗旅客信息，落實戴口罩、測體溫、查驗健康碼等防控要求；各類公共交通、出租車、網約車要落實戴口罩、測體溫、查驗健康碼、通風消毒等防控要求。

若給您的旅行造成不便，敬請您給予諒解和支持。有需要進一步咨詢和服務之處，請您致電0898-12345，我們十分樂意為您提供協助。祝您和家人旅途愉快、身體健康、闔家幸福！

海口市新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作指揮部

2021年8月7日