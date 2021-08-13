大陸12日0-24時新增本土確診病例47例，江蘇省衛健委13日消息，其中江蘇省新增本土確診病例26例，南京市報告1例是之前確診病例已集隔離的家人，江寧區三處中風險區調為低風險，整體疫情可控。不過，揚州市報告25例，累計這輪疫情本土確診病例已達510例。江蘇省長坐鎮揚州，強調要「扁平高效、一竿子插到底」，防控膠著拉鋸階段。

澎湃新聞報導，7月28日揚州暴發疫情以來16天，經過連續14天兩位數增長，揚州這一輪疫情，累計報告本土確診病例，突破500例，達到510例。

其中，7月28至31日，新增確診病例分別是2、4、10、12例。進入8月病例數陡增，8月1至4日，新增確診病例數分別為26、40、32、36例。

在8月5日迎來最高峰，新增病例數達到58例。隨後衝高回落，但依然維持在高位。6至7日，新增確診病例數分別為52、36例，可從8日開始增勢又抬頭，8至10日新增數分別是38、48、54例。

在10日衝至次高峰後再度回落，11至12日分別新增37例、25例。

新華社11日報導，揚州市疫情處於集中暴發期，出現社區、家庭廣泛傳播，底數還不是很清楚，防控形勢複雜嚴峻。

《新華日報》報導，江蘇省長吳政隆12日晚，在揚州市疫情防控工作指揮部調度會議上指出，當前正處於「疫情防控膠著拉鋸的關鍵階段」，各項工作必須爭分奪秒、刻不容緩、事不過夜，各項責任必須壓實到最小單元、神經末梢，各項措施必須落細落實落到位，堅決打贏疫情防控阻擊戰。

吳政隆強調，當前，揚州疫情防控形勢複雜嚴峻，要通過扁平高效、一竿子插到底的指揮體系，推動各項工作進一步從嚴從實從緊從快，不斷抓薄弱、補短板、堵漏洞。