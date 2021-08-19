台北市長柯文哲。（報系資料照）

新冠肺炎本土疫情從5月爆發，歷經三級警戒、萬華茶室、北農、環南市場等群聚案，台北市長柯文哲昨(18日)在臉書曝光一段19分鐘的紀錄片，記載北市的抗疫歷程，他更在臉書寫下，這三個月對台北市來說，好像打了一次世界大戰，這或許是近20年來，雙北地區所遭遇到最震撼的危機。

這一段關於北市這幾個月來抗疫的紀錄影片，有一段談到5/14北市率先啟用四處快篩站，加速找出確診者，柯文哲透露，當時每天在解決問題，快篩站設下去，最多確診的就是旁邊的里。

柯文哲進一步說，買是後來的事，一開始剝皮寮那些快篩劑全部「寫借條，借來的」，那時候快篩劑我還記得，打電話到廠商那裡，詢問有貨嗎?對方說下周要送到印度，就跟對方說你不要動，那我寫借條給你好不好，後來去倉庫把要外銷到印度的快篩劑全部搬走，寫借條給人家。

柯文哲更指出，花了74天，雙北終於從三級降到二級，餐廳也從全關到重新開放內用。儘管疫情還沒有結束，仍想用這支影片，感謝所有警消醫護同仁、感謝所有高素質的國民。目前變種病毒還在肆虐、全球疫情還在延燒，必須保持高度警覺，繼續努力，我們最後會贏的！