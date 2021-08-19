【LIVE直播】新北市今+1 清零只差一步！侯友宜最新說明｜2021.08.19

新北市今日新增1例本土個案，為一名50歲多歲男性陪家人去醫院看病，經採檢後於今日確診，感染源仍不明，針對今日個案詳細說明，新北市市長侯友宜將於下午三時召開記者會說明，《中時新聞網》將為您全程直播。

侯友宜指出，今日新增個案來自新莊，為陪診後篩出陽性確診個案，其家人目前都PCR陰性，感染源仍在疫調中，接觸者26人，居家隔離7人；侯友宜表示，近期新增的個案CT都相當高，也許傳播力較低，但仍會全力做好清消，徹底阻斷隱形傳播鏈。

針對疫苗接種，侯友宜指出是志願性選擇，政府有責任採購品質好的疫苗供國人施打，面對疫情，中央經常有表現不足的現象，而這段時間上年輕人等疫苗等的太久，侯友宜疾呼，希望能讓年輕人有更多的疫苗選擇，盼望中央觀瞻國際上的好疫苗。

中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增6例COVID-19確定病例，分別為1例本土及5例境外移入；另確診個案中新增5例死亡。

指揮中心表示，今日新增之1例本土病例(案16006)，為本國籍50多歲男性，近期無國內外旅遊史，今(2021)年8月18日陪家人就醫，因家人需住院治療，故於同日接受陪病者採檢，於今日確診(Ct值22.7)；個案為無症狀感染，衛生單位已啟動醫院及社區調查與防治，相關接觸者匡列中。