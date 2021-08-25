台灣今日本土確診病例0人，但新北市長侯友宜25日表示，一天的0不代表永遠都是0，面對Delta變種病毒來勢洶洶，他提出強化防疫旅館防護、確保檢測及增加醫療量能、疫苗全面催貨、學校施打規畫與境外生入校前免費PCR等五項措施，全面做好準備。

侯友宜說，防疫旅館一定要落實管理，一定要當成有確診者就是Delta來看，旅館入住完後，要靜置3天做好清消才能新入住，市府也會隨時主動抽查；另外阻絕於境外也要加強，如漁港走私、外籍船員等，都要嚴格跟中央配合落實查察。

侯友宜指出，新北衛生局前天召開18家急救責任，確保變種病毒進來時，集中檢疫所能用最快速度開出原有6家的2倍，Delta傳播力遠超過Alpha，除了集中檢疫所，若大量病患收治，虛擬病房可以減輕負擔，另外ICU也要快速開到最大量。

侯友宜也說，目前疫苗覆蓋率不高，有賴中央全面催貨，9月1日即將開學，看到民間團體人士很用心快速把疫苗引進，學校施打規畫相關單位要做好因應；另針對境外生這段時間回來大專院校，在進到學校前，新北會再提供1次免費PCR做好把關。