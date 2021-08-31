新北今＋2 三峽群聚168位接觸者採檢出爐了 15:172021/08/31 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三峽群聚168接觸者採檢出爐了。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今日新增2例確診個案，新北市長侯友宜表示，一例來自五股，疑似是友人傳染，另中和個案陪兒子就醫採檢確診但CT值36疑是舊案。另三峽家庭群聚，168接觸者全數PCR採檢陰性。 侯友宜說，三峽家庭群聚案雖然 CT值很高，不具傳染力，市府擴大匡列採檢165人全數採檢陰性，先前社區篩檢站2000多人也都是陰性，請市民朋友安心，鼓勵大家出來篩檢。 明天開學 侯視察校園防疫措施 104盤點2021年消失中的7項工作 快做下一步打算 #168 #接觸者 #採檢 #CT #三峽 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「台灣巴菲特」吸金詐老人40多億 二審刑度降為15年6月 09:592021/08/31 社會 新北增2例全台最多 1例感染源不明1例舊案 14:552021/08/31 生活 Alpha疫情已結束！醫曝「更嚴峻的考驗」點名1族群 08:582021/08/31 生活 公費快篩 82基層診所揪社區黑數 04:102021/08/31 焦點要聞 桃園活動中心明開放 志工可出勤 04:102021/08/31 地方新聞 《基金》好好基金平台啟動 打造FinTech大聯盟 11:272021/08/31 財經 新竹寶山8旬婦人檢驗4次 指揮中心曝複驗結果 14:372021/08/31 生活 本土增3確診 1人死亡 個案集中雙北 13:352021/08/31 生活 20多歲女打高端後掛急診 醫師敷衍回1句 友怒：被當白老鼠 12:072021/08/31 生活 司法園區進駐土城彈藥庫 內政部審議通過 14:592021/08/31 生活 新北今增2例確診 足跡遍及三重千葉火鍋、全聯中和福祥門市 15:172021/08/31 生活 生活熱門新聞 BNT被臨時抽單 329萬名加選民眾崩潰：登記爽的？ - 生活 二類組前10名有9個是電機、資工系 醫學系公費排名往下掉 - 生活 國際疫苗天天來 高端滯銷？指揮中心曝驚人庫存數 - 生活 廚房蟑螂亂竄如何清零？ 主婦曝密技：小強怕到跑光光 - 生活 首批BNT數量確定了 陳時中：90多萬劑 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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