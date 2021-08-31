新北市今日新增2例確診個案，新北市長侯友宜表示，一例來自五股，疑似是友人傳染，另中和個案陪兒子就醫採檢確診但CT值36疑是舊案。另三峽家庭群聚，168接觸者全數PCR採檢陰性。

侯友宜說，三峽家庭群聚案雖然 CT值很高，不具傳染力，市府擴大匡列採檢165人全數採檢陰性，先前社區篩檢站2000多人也都是陰性，請市民朋友安心，鼓勵大家出來篩檢。