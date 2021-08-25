萬華街友隨地躺、睡及四處大小便，嚴重妨礙市容，居民苦不堪言。(照片/游定剛 拍攝)

北市萬華長年存在街友問題，隨地大小便、躺睡等，嚴重破壞市容，當地居民苦不堪言。近日又傳出男街友當眾「全裸洗澡」，居民簡直嚇爆。民眾謝小姐向《中時新聞網》投訴，氣憤表示，真的忍無可忍，嚇阻他們也沒有用。

歷任台北市長拿街友都沒轍？ 老里長狂轟：他們就是懶惰

萬華西園路一段某棟大樓，男街友無視居民嚇阻，竟當眾「全裸洗澡」。(照片/謝小姐 提供)

萬華西園路一段某大樓騎樓，4日晚間7點多，透過監視器畫面可見，一名年約30歲，身材壯碩的男街友，無視人來人往住戶，竟公然在大樓騎樓裡，將全身衣物脫光，利用一樓住戶外的洗手台水龍頭直接沖澡。附近住戶見此狀，立刻上前嚇阻「我叫警察，在這脫光洗澡成何體統，會嚇到人，有問題應要找社工幫忙」沒想到，該名男街友依然我行我素、根本無視眾人眼光。

男街友利用居民騎樓的水龍頭來洗澡。(照片/謝小姐 提供)

當地住戶謝小姐表示，24日凌晨12點多，同一男街友跑來一樓管理室敲門討食物，當下只有她一人，超害怕根本不敢開門，若街友的管理方式不當，只會衍生更多問題及民眾反彈，這是政府相關單位該正視的，別讓街友成弱勢中的強勢，這叫居民情何以堪，他們的權益又在哪?

艋舺公園長年超過百名街友聚集躺、睡，衍生出環境遭亂、妨礙市容等問題。(照片/游定剛 拍攝)

謝小姐提及，該名男街友是轄區同痛人物，收容所進出成日常，8月初又出來四處討食物、當街洗澡等，附近住戶敢怒不敢言，有關單位也無可奈何，謝坦言，就連該名街友的父親，原以開計程車維生，後來連房租都無力負擔，現在父子一同淪落街頭，令人不勝唏噓。