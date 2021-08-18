航空城計畫地上物徵收原定延長至13日，讓建物所有權人有充裕時間提出協議價購同意書，但桃園市長鄭文燦18日表示，考量部分建物所有權人誤信不實消息，未在期滿前提出申請，因此決定再次放寬受理協議價購期限至24日。

日前航空城計畫地上物協議價購延至13日，鄭文燦表示，經過放寬申請期限後，機場園區部分同意協議價購比例目前已達83％，附近地區部分，同意協議價購比例則提升至80％，但考量部分建物所有權人誤信不實消息，未在期滿前提出申請，因此決定再次放寬受理協議價購期限至24日，以最大化保障居民權益。

鄭市長表示，地政局原已排定16日起辦理地上物徵收補償發價作業，但仍有部分建物所有權人未在期滿前提出協議價購同意書，無法領取市府加發補償費7.5％的獎勵金，因此市府決定再次放寬受理協議價購期限至8月24日，讓有意願與市府進行協議價購者，在24日期滿前可至航空城聯合服務中心，補簽訂協議價購同意書及契約書。

在其他搬遷地區自願優先搬遷部分，鄭文燦說明，符合同鄰、同都市計畫街廓、同集合住宅以及同公寓住宅大樓，以上任一類型達60％以上同意者，即屬於自願優先搬遷，並指出搬遷時間點為2022年3月及12月，市府亦將分別發給補償費（或救濟金）20％、15％的優先搬遷獎勵金，有意願的居民可以會同鄰居向市府申請。

此外，鄭文燦指出，航空城計畫優先搬遷地區預計於2021年10月31日完成搬遷，並接續進行公共設施工程，2022年也將同步進行安置街廓土地分配，以及1926戶安置住宅的興建，並進一步指出，在安置街廓分配方面，預計2023年1月完成點交後，原住戶即可自建住宅。

鄭文燦強調，航空城計畫已進入實質開發階段，第三航廈已正式開工，區段徵收的10個標案中有5個已開標、另外5個也正在招標中，指出未來航空城計畫完成後，不僅可擴大機場服務能量，也能透過引進高產值產業帶動地方發展，使桃園航空城成為桃園、中壢之外新的都市核心。