南韓宣布將再加購4000萬劑新冠疫苗，讓明年的疫苗到貨量從原先的5000萬劑提升至9000萬劑。對此，資深媒體人李艷秋直言，看到南韓作為，真是越來越「囂張」，分明是向台灣政府示範什麼才是「有政府，會做事」。

李艷秋今（24日）在臉書發文表示，南韓越來越囂張，看看他們幹了什麼事：首先是派出政府代表團殺到莫德納廠討疫苗，結果莫德納同意，從8月23日起兩週內，到貨701萬劑；其次，大筆加購明年疫苗，從5000萬劑增為9000萬劑。

對於年輕人打疫苗議題，李艷秋表示，南韓預定今年內完成18歲以上第二劑，且即將開始為相關民眾打第三劑。李豔秋還提及，南韓與AZ、Novavax及俄羅斯達成協議，將生產三種疫苗，並和莫德納達成疫苗裝瓶及包裝的協議，現正在跟輝瑞及莫德納談代工，拚十億劑產能，若完成簽約，南韓將成亞洲疫苗生產重鎮。

此外，李艷秋表示，南韓還幹了件「很丟人的事」，先前以色列有100萬劑輝瑞在七月底到期，向國際尋求願意接手的國家，南韓立即表示願意交換70萬劑，9、10月再以同數量還給以色列。「吼！為了能早一天拿到疫苗，就算即期的也要搶喔」！？

李艷秋酸，這分明是向台灣政府示範什麼才是「有政府，會做事」，展現南韓一向小家子氣又處處擺顯的作風，「我們不必在意，只要提出這一件，立刻就把韓國甩出好幾條街，那就是台灣有國產疫苗」，文末，李艷秋感嘆，「真的，好想贏韓國」。