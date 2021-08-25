擔任派遣工的桃園男子林文成涉4年前殺害曾姓雇主，一審認為無法認定曾男死亡是他殺，且無證據證明林男殺人，判他無罪，臺灣高等法院改認定林男強盜殺人將他判刑18年，遭撤銷後，高院更一審依殺人罪判刑15年，上訴後，最高法院駁回定讞。

檢方起訴指稱，50歲的林男在2017年受僱曾姓男子，並住在曾提供的宿舍，但他吸毒且遲延上工並怠惰因而遭到曾男指責，雙方相處不愉快，後來他又積欠住宿費，曾男一度要他搬離宿舍，並向他人表示要報警捉林男。

林男與曾男發生3次衝突，2017年8月10日上午2人又在宿舍發生口角，林男將曾男悶死並搜括其身上3000元後，再剝光衣服以尼龍繩綑綁裝入麻布袋，棄屍宿舍倉庫，他還故布疑陣留假字條給曾男，企圖誤導警方偵查。

檢方將林男起訴，但桃園地院認為，法醫鑑定意見雖然判斷曾男是他殺，但不能排除曾男是因糖尿病休克死亡，死後再遭人綑綁棄屍，況且檢方提出的證據也無法證明林男犯罪，判決林男無罪。檢方認為無罪判決違背一般人經驗法則因此提上訴。

高院認定林男有殺人動機，且他身上突然持有不明來源的3000元，再加上依據現場跡證顯示，可推論林男犯案，考量他前後供詞反覆、犯後態度不佳，不思進取、吸毒度日，將他依強盜殺人罪判刑18年，上訴後，最高法院撤銷。

高院更一審也認定林文成殺人，考量他與被害人亦師亦友，因財務及租屋問題與被害人發生衝突，身強力壯不顧被害人多年照顧情誼，反而責怪被害人，更痛下殺機，並於殺害被害人之後，清理現場跡證，湮滅相關證據企圖脫罪。

更一審斥責林男犯後態度不佳，且不思進取，吸毒度日，依殺人罪將他判刑15年，上訴後，最高法院駁回確定。