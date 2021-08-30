發生在2018年5月間的台中市牙醫師命案，賴姓男子殺死王醫師及重傷2名護理師，王醫師遺孀鄒女及護理師家屬等8人提出民事求償。台中地院判賴男共賠償喪葬費、醫療費和精神慰撫金等1298萬餘元；至於王妻求償扶養費547萬餘元部分，則因她名下有房地產、丈夫遺產等難認不能維持生活，而判不賠；王妻委任律師徐承蔭認為，這是「倒果為因」說不通，將依法提上訴。

徐承蔭表示，感謝法官審酌被害人等所受痛苦認定慰撫金賠償，但王妻求償扶養費部分，法官卻以已獲丈夫遺產及保險金等財產可維持生活，而判定兇嫌免賠，是「矛盾」且說不通，並質疑是否在鼓勵「選擇殺害有錢人為划算？」，對此部分將再提上訴，請二審法院審理。

賴男在3年前持刀到胞妹工作的牙醫診所，要找她理論，豈料，竟砍殺羅姓及翁姓護理師、殺死王姓牙醫師，一、二審及更一審均依殺人罪判處賴男無期徒刑。

王醫師及護理師家屬等8人提出民事求償，要賠償醫療費、喪葬費、精神慰撫金、勞動能力減少之損害等賠償。其中，王妻提出殯葬費37萬餘元、扶養費547萬餘元及慰撫金680萬餘元，此外，王醫師的老父及2名子女各求償精神慰撫金200萬元。台中地院判賴男共賠償喪葬費、醫療費和精神慰撫金等1298萬餘元。

王妻求償扶養費547萬元，主張罹癌需治療追蹤、無謀生能力，不能維持生活。但法官認為，她名下有房產、丈夫的遺產及身故保險金，參酌中市平均每人月消費支出金額，難認財產不能維持生活，認定求償並無理由。

徐承蔭表示，王妻雖取得被害丈夫的遺產及保險金，但不能「倒果為因」地認定她已有財產可維持生活，丈夫原本就不用負擔扶養義務。在邏輯和認知上是「矛盾」且說不通的。且王醫師的遺產及保險金等是夫妻白手起家、胼手胝足所積攢而來，卻被轉換為兇手可以不用賠償的理由，這樣哪有平等？也不足以保障犯罪被害人的權益。