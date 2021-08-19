全球疫情一波未平一波又起，Delta變種病毒橫行，美國疫情持續升溫，單日確診新增病例達十幾二十萬，隨著疫情死灰復燃，恍若曾經的恐懼再上心頭，美國民眾瘋搶衛生紙、飲用水等物資，Costco等零售商一些商店的庫存皆被一掃而空，不禁讓一些民眾痛批，「根本沒學到教訓」。

《商業內幕》報導，Delta變種病毒的蔓延，掀起了美國民眾囤貨狂潮，好市多（Costco）消費者表示，一些商店的衛生紙和飲用水全都銷售一空；此外，有數十名好市多消費者在社群平台推特（Twitter）抱怨，前往商店買東西時，不是商品庫存嚴重不足，而且還限制購買的數量。

這次Delta病毒爆發，美國民眾回憶起疫情剛爆發時的慘況，恐慌情緒一觸即發；1名內華達州的民眾痛批，「我們難道根本沒從去年學到什麼嗎？我開車前往好市多，結果飲用水跟衛生紙全都賣完了，這些人完全沒學到教訓」。

從去年疫情爆發之初，好市多塞滿了大量會員瘋搶商品，而隨著Delta變種病毒病例激增，美國民眾似乎將再度上演慘烈的囤貨搶購潮，而事實上，早在7月的推文中就有跡可循，許多人以最糟的情況做打算，開始著手計畫囤積衛生紙、飲用水等生活必需品。

研調公司Inmar Intelligence近期以Delta疫情升溫一事，針對1000名成年人的進行調查，其中有高達69%的受訪者表示，將考慮補充他們的食物和生活必需品的庫存。