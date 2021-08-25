南韓研究發現，感染Delta變異株的患者，初出現症狀時，身上釋出的病毒量是初代新冠病毒的300倍，使得Delta的傳播力比初代病毒更強，南韓官員指出，Delta病毒在患者出現症狀時就釋出大量病毒，強調早期採檢的重要性。

先前有研究顯示，完整接種疫苗的民眾感染Delta後，體內的病毒量和未接種疫苗的民眾相當。

綜合韓聯社、路透社報導，韓國中央防疫對策本部昨（24）日在記者會上表示，南韓的一份研究發現，感染Delta變異株的民眾，初出現症狀時體內的病毒量是初代新冠病毒的300倍，不過病毒量會隨著時間遞減，4天後降至30倍，9天後降至10倍。

這份研究主要比較了1848名感染Delta病毒患者及前三波疫情中的2萬2106名感染其他病毒株患者身上的病毒量，發現Delta患者釋出的病毒量，是第1波感染S型或V型患者的300倍，第2、3波疫情中的病毒釋出量又是第1波病毒的10倍，目前以Delta變異株為主的第4波疫情，又比前兩波病毒的病毒量高出20倍，顯示新冠病毒的傳染力歷經了多次變化。

南韓防疫官員李相元（Lee Sang-won，音譯）指出，病毒量高代表病毒較易在人與人之間傳播，增加感染及住院風險，不過他也強調這不代表Delta病毒的傳染力高出300倍，南韓認為Delta病毒的傳染力是初代病毒的2倍、Alpha變異株的1.6倍。

中央防疫對策本部檢查分析組長金恩珍表示，Delta病毒在感染初期便釋出大量病毒，是Delta在全球大流行的關鍵，強調早期採檢的重要性。

為了避免Delta病毒進一步擴散，韓國中央防疫對策本部呼籲民眾如果出現症狀，應立即採檢，並且避免與人接觸。

韓聯社報導，南韓疫情嚴峻，今（25）日新增2155人確診，創疫情以來第2高紀錄，累計24萬1439人確診、2237人病歿。

南韓5200萬人口中，51.2%至少接種1劑疫苗，23.9%已經完整接種。