上銀科技董事長卓文恒表示，上銀目前晶圓機器人及晶圓系統訂單爆滿，某些規格的滾珠螺桿及滾柱型線軌交期已達5～6個月，今年全年營收有兩位數的成長空間。上銀從智慧製造、設備及製程做改善，且因材料與運費等成本上升，今年第一季調漲售價，今年毛利率優於去年。

去年全球爆發新冠肺炎疫情，機械業成為艱困行業之一，上銀科技因超前佈署半導體、醫療、5G、自動化設備等產業，並未受創，去年合併營收212.67億元，年成長5.2％，是歷年次高，EPS攀升至6.05元，今(26)日股東會通過每股配2.0元現金股利、0.3元股票股票，合計配發2.3元股利及股息，股利股息配發率38.02％。

上銀6月營收24.43億元，月增3.12％，年增 20.93％，創32個月新高且為連續4個月營收成長；第二季合併營收70.48億元，季增17.6％，年增25.2％，締造近11季新高點；上半年累計營收130.4億元，年增41.08％，創同期次高。

上銀指出，電動車、燃油汽車都會用到滾珠螺桿，尤其電動車剎車系統或轉向系統，汽車產品週期較長，一個產品週期產能動輒百萬輛起跳，上銀2020年已取得IATF16949汽車品質管理系統認證，並開始試量產，推估今年底到明年產量增加，預計2022年底大量生產。

卓文恒表示，上銀在疫情嚴峻時期不但積極服務客戶新需求，並超前佈署半導體、醫療、5G、自動化等產業設備廠，憑藉長期投入品牌行銷及產品研發，相信愈來愈可展現上銀堅強的競爭實力。

卓文恒指出，上銀今年國內及海外新建廠房，資本支出從去年10多億元增加至30～40億元，台中工業區舊廠取得台中市政府容積獎勵，預計今年底重建，雲林科技園區有三千坪土地將在本周四(29)動土，日本神戶廠已於5月31日舉辦奠基典禮，義大利新廠可望於年底前動土。目前晶圓機器人及晶圓系統訂單爆滿，某些規格的滾珠螺桿及滾柱型線軌交期已達5～6個月，今年全年營收有兩位數成長空間。上銀從智慧製造、設備及製程做改善，且因材料與運費等成本上升，今年第一季調漲售價，今年毛利率比去年好。