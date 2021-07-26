權值股慘兮兮，台股重挫勉強守住17400點！好不容易在上週五止跌的航運類股今天再度落難，萬海(2615)及長榮(2603)股價帶頭殺，陽明(2609)、裕民(2606)、慧洋-KY(2637)跟著倒地不起，再度傷了堅持不賣、不停損航運股投資人的心、也帶衰原物料股，鋼鐵類股沒有沾上鄭州水災重建商機好處，反而跟著航運類股一起落水，玻璃類股、造紙類股及金融類股同步走弱，就連台灣警戒降級，觀光類股也沒有好表現。

傳產股及權值股沒有好表現，資金轉向中小型電子股，LED的宏齊(6168)、光磊(2340)及久元(6262)亮燈漲停，億光(2393)、富采(3714)等逆勢收高，凡甲(3526)、乙盛-KY(5243)、晶心科(6533)、杰力(5299)、勤凱(4760)亦亮燈漲停，在權值股弱勢下，台股指數開低拉高後殺低，差點連17400點都失守；終場加權股價指數約17403.56點，大跌169.36點，成交量約4556.46億元，OTC指數為223.96點，上漲3.19點，成交量約1043.81億元。

今天盤中上市各類股以光電類股表現最佳，上漲1.08%，其次是電子通路類股及電子零組件類股，分別上漲0.54%及0.48%，表現較差者為航運類股、玻璃類股及造紙類股，其中航運類股下跌6.85%，玻璃類股下跌3.41%，造紙類股下跌3.04%；上櫃部分，表現最佳電子通路類股，上漲2.63%，表現最差為鋼鐵類股，下跌1.76%。

就技術面來看，今天台股在金融類股及傳產類股全面走弱下，指數開低拉高後再殺低，終場大跌169.36點，以17403.56點作收，差點失守17400點；台股在7月15日創下歷史新高18034點後，連續4個交易日下跌，接連失守5日、10日及月均線等短期均線，日KD指數也自高檔死亡交叉向下滑落，今天雖然一度想跟隨美股腳步衝高，但功敗垂成，並以大跌作收，短線多頭已居於下風，若本周台股指數無法突破17707點並站上月線，指數進一步下探壓力將增加。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，短線因多空消息面雜沓，先前強勢的航運股因籌碼凌亂及技術面轉弱，股價出現回檔，資金回流電子股，預期在類股輪動快速的狀況下，導致操作難度提高，不過以電子股為主軸的成長股經過庫存調整與產業輪動後，有機會轉佳，預估新科技、新題材將是動能所在。例如車用電子，受惠於燃油車的復甦以及接下來幾年主流車廠將投入電動車的發展，使車用相關產業受惠。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，加權指數中期均線月、季線持續向上墊高，成為下檔支撐，成交量能逐步放大，顯示籌碼仍然積極，不過，台幣相對美元匯率方面是隱憂，已見外資受匯率影響而針對台股現貨出現較大幅度賣超，在期貨方面，目前外資未平倉淨空單口數維持在三萬口以上，未見縮減跡象，且進入財報公布及法說會旺季，變數增多，另一方面，美國就業情況持續回溫，支撐經濟成長加速，市場普遍預期縮減購債規模將於第三季的全球央行年會中提出，為股市增添亂流，研判七月底前大盤以為震盪格局為主，追高宜慎。

劉宇衡指出，台股短線需留意的風險包括：一、目前投入及產出物價兩者均已達到20年來最高數值，通膨隱憂仍在；二、半導體的資本支出密集度已高於2008年金融海嘯，並開始接近2000年當時科技泡沫時的數字，故後續市場對於重覆下單等議題將會更為敏感。由於台股波段漲多，任何雜音將使震盪加大，因此，在類股操作上，建議朝利基成長型、高股息等防禦性佳的個股優先布局，以長期配息穩定的標的為核心持股，並搭配殖利率在市場均值之上且有高度成長之標的，看好半導體相關、汽車零組件後市表現。