美股周四收紅，台股今(30日)開盤上漲11.96點，以17414.77點開出，貨櫃三雄持續開高，處置股票陽明開在135元，上漲4.25%，聯電開盤上漲1.2元，漲逾2%，並持續往上突破57元，台積電則是開低2元，以581元開出，大盤指數開盤後隨即翻黑，目前在平盤附近震盪。

美國企業財報以及未來展望樂觀，加以數據顯示美國經濟已回復到疫情前水準，美股周四(29日)收紅，道瓊工業指數上漲153.60點，漲幅0.44%，收在35084.53點，標準普爾500指數上揚18.51點，漲幅0.42%，收在4419.15點，那斯達克指數上漲15.69點，漲幅0.11%，以14778.27點作收，費城半導體指數上漲60.8點，漲幅1.86%，收在3333.2點。聯電ADR則是飆漲7.6%，台積電ADR也上漲0.94%。

台股29日開高走高，貨櫃三雄以及多檔航運股都亮燈漲停，台積電、聯電收紅，電子、航運、鋼鐵聯袂走高，終場加權指數收在17402.81點，上漲267.59點，成交值4687億元，三大法人同步買超，仍以外資及陸資買超191.37億元最多，自營商買超21.04億元，投信買超8.85億元，合計買超221.26億元。

法人表示，台股近期配合航運族群的融資調整，資金挪移，電子類股成交比重已從先前一度不到3成，逐步回升到5成左右，29日的上漲也收復前一日的黑K，中期在電子股重回主流下，大盤呈現較為健康的走勢，未來仍有望重新挑戰萬八關卡，第3季也會有操作空間。