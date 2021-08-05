第二季企業財報的好表現繼續支撐市場樂觀情緒，歐股周三收市再創新高，科技股來到20年來的高點。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲2.84點或0.61%，為468.22點，指數連續第三個交易日創下歷史新高。

科技股上漲1.9%，領漲其他類股，指數並來到網路泡沫前的高點水準。由於科技股對於新冠病毒的破壞具有抵抗力，歐洲Delta變種病毒的蔓延也推升了市場對科技股的買進。

另一方面，隨著新冠疫苗在歐陸的推廣，企業強勁的第二季獲利也顯示經濟狀況的改善。

根據Refinitiv IBES數據最新預測，歐股上市企業第二季獲利將達到創紀錄的年增139.6%。

荷蘭化學公司IMCD和盧森堡衛星服務公司SES在強勁財報支撐下，漲幅居冠歐股，分別上漲10.5%和9.9%。

荷蘭咖啡和茶連鎖商畢特咖啡(JDE Peet's)漲2.4%；該公司上半年營業利益優於預期。

TS Lombard策略主管Andrea Cicione表示，另一個讓投資人看好的因素是，英國的新冠病例數正在減少，這給予市場新希望，認為歐洲其他國家也會發生相同的改善情形。

一項調查顯示，歐元區商業活動正以15年來最快增速成長；疫苗的接種和封鎖的鬆綁，釋放了服務業的需求。

德國商業銀行(Commerzbank)下跌5.8%，為歐股最差表現個股。該公司正進行重整，第二季轉為虧損。

西門子能源上漲2%。在西班牙上市的風電渦輪子公司西門子歌美颯(Siemens Gamesa)下調獲利前景之後，西門子能源加大對該公司的壓力。

瑞士製藥廠羅氏(Roche)上漲0.4%。據彭博報導，日本軟銀已經斥資50億美元入股該公司。