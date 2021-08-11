內資今天多殺多，台股盤中一度失守17100，反觀台股掛牌ETF今天表現相對穩健，尤其是陸股ETF更是表現整齊，除反向陸股ETF外，幾乎全都收紅。其中又以BP上證50(008201)漲逾3個百分點最為出色。

日前中國股市出現監管不利因素之訊息，拖累中國科技股。然而無論從指數估值或個別股票長期機會來看，陸股投資機會仍相當吸引人。MSCI中國指數未來12個月預測本益比為16倍，股市估值看來合理，預計2021年企業盈餘將增長23%，2022年將增長15%。滬深300指數同樣如此，12個月預測本益比為15.3倍。同時，預計2021年及2022年的企業盈餘將分別增長23%及13%。

瀚亞投資建議，應納入中國科技股作為投資組合的核心，因為科技創新及自給自足屬於中國政府增長議程的關鍵支柱，中國當局亦加大對國內科技研發的支持力道。同時，隨著中國成為全球最大電動車市場，也看到中國國內電動車供應鏈企業的重大創新成果。

除了中國科技股外，瀚亞投資也看好物業管理及物流公司，因為相關服務需求不斷增長。相比房地產開發商，物業管理屬於輕資產業務，經常性收入穩定。加上中國電子商務市場不斷增長，倉儲物流越加重要。

今天陸股ETF表現強勁的BP上證50，主打原汁原味台掛牌上市的中國A股ETF，上證50ETF以投資中國龍頭股為主要標的，追蹤中國上證50指數，BP上證50(008201)最新的前5大持股分別為貴州茅台、中國平安、招商銀行、隆基股份、恆瑞醫藥等。