在中國經濟指標數據意外放緩下，歐洲股市在連續十個交易日上漲之後，於周一停止上漲，與大宗商品相關的個股明顯下跌。

周一泛歐Stoxx 600指數收跌2.38點或0.50%，為473.45點。

石油股和礦業股皆下跌約1.5%。中國經濟數據引發擔憂，認為全球主要金屬和石油消費國的需求將會不振，引發大宗商品價格受到衝擊。

旅遊休閒股跌1.6%。新冠Delta變種病毒肆虐，亞洲許多經濟體開始實施旅遊限制。

由於新冠疫情的再爆發以及洪水災難，擾亂了商業營運，中國七月工廠產出和零售銷售成長大幅放緩。

跟中國奢侈品市場相關的LVMH集團、開雲集團(Kering)分別跌2.1%和4.6%。

圍繞在第二季財報的樂觀情緒，以及歐洲疫苗接種的加速，推動泛歐Stoxx基準指數在上周天天創新高。CMC Markets UK首席分析師Michael Hewson指出，自本月初以來，歐股幾乎每天都在逐步上漲，在某個時間點小幅拉回，是不會讓人感到意外。

然而各大金融公司對歐股前景喜憂參半，美國銀行為歐股設定了420點的悲觀年終目標；而高盛卻將未來12個月的目標定在520點。

據路透對經濟學家的調查顯示，歐洲央行很可能會宣布大家期待已久的計畫，在下一季開始減少與疫情相關的資產購買計畫。

法國汽車零件供應商佛吉亞(Faurecia)大漲12.1%。該公司以67億歐元報價擊敗對手，收購了德國照明集團Hella多數股權。

Hella下滑3.4%。但該汽車照明供應商在上周預期交易即將完成下，已先上漲，股價已創新高。

德國漢莎航空跌3.6%。德國財政部宣布，計畫出售在漢莎的20%持股當中約四分之一股份。