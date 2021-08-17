盤面缺乏主流帶動，加上新冠疫情似乎愈來愈嚴重，17日日股早盤表現不一。日經收27,569.84點，漲46.65點或0.17%。東證則收1,924.59點，跌0.39點或0.02%。

日本政府現正與第5波疫情作戰，16日日本NHK報導，當地政府將延長東京與其它地區的緊急狀態實施時間，目前暫定至9月12日，並將社交限制擴大到另外7個區域。13日，東京有新增5,773新冠病例也刷新最高紀錄。至於16日有緩和跡象，因為東京新染疫者降至2,962位。

分析師認為，由於Delta變種病毒很難預測後市發展，市場也不敢追高。

早盤漲幅一度高達3%的東京威力科創，受到賣壓回吐後，漲幅縮到小於1%。

包括餐廳、百貨公司與旅遊等相關股票，也受到疫情不明的影響表現疲弱。下跌0.84%的航空運輸族群，是東證早盤表現最差的3個產業其中之一。同時，服務業跌0.48%，而零售商類股漲幅也縮小0.49%至0.1%而已。