航運股在散裝航運全面漲停帶動下，航運股回神，今天類股漲幅超過8％，盤中占大盤成交比重一度超過電子股，達到42％，包括新興(2605)、裕民(2606)、中航(2612)、台航(2617)、慧洋-KY(2637)、四維航(5608)及上櫃的正德(2641)都出現亮燈漲停的強勁走勢。而上周五召開法說會的長榮(2603)，今天也大漲約9％，貨櫃三雄同步呈現衝高行情。

由於散裝船缺船嚴重，搶船潮再度出現，進一步推升運價，波羅的海綜合指數(BDI)上周五再創波段新高，來到4092點，上漲116點，漲幅2.9％；單周累計漲幅達14.75％。

海岬型運費指數(BCI)攀升286點，至5997點，周漲25.8％；海岬型日租金水準一路狂飆，8月20日單日日租金大漲2,370美元，一日漲幅達5％，逼近5萬美元。

中小型船舶近期受到大陸疫情導致泊港時間延長，航期轉長，運能供給變相減少，巴拿馬極限型運費指數(BPI)上周上揚至3785點，周漲幅6.1％；平均日租金增加281美元至34063美元。超輕便極限型運費指數(BSI)上周上漲至3276點，周漲幅5.7％；平均日租金增加433美元至36036美元。

法人認為，2020年後貨櫃航運景氣大好，造船廠優先建造貨櫃大型船舶，排擠到部分散裝船舶造船動能，散裝各船型Orderbook數在4～7％區間，相較2010～2020年期間，各船型新增供給在15％以上，Capesize型船舶甚至達25％以上，2021年新增供給降至近年低檔區，有利於散裝航運供需狀態維持均衡。

2021年，在鐵礦砂及煤炭等大宗物資需求回溫下，配合新增船舶供給不多，BDI指數在供需不均下，大幅走揚，預估散裝航運將開始進入獲利向上結構期間。