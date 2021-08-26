摩爾投顧分析師張志誠表示，台股26日開盤向上跳空，終場漲點收斂至21點，未能站穩月線。加權指數自20日反彈迄今已近千點，且遭遇月線壓力，適時震盪休息蓄積能量實屬正常，畢竟7月15日起的修正幅度大，直接V轉機率較低，克服月線後仍有下彎的季線，況且全球央行年會對於縮減購債動向仍存變數。

類股方面，台積電全面調漲產線報價，尤其成熟製程幅度更高，對毛利率的改善，以及對產業供不應求的認可，將是基本面的重大轉變，上游的晶圓原料和IC設計股同步獲得提振外，聯電、力積電以成熟製程為主，漲價敏感性遠比台積電更高，股價反映也更大。

此外，散裝航運的機會不只是產業結構性的改變，從技術面觀察，除本周納入投資組合的新興，裕民、慧洋-KY、中航、四維航等個股的周K線結構明顯屬於強勢回檔，多方力量強於空方。既然是強勢回檔的個股，若沒有在低點布局，轉強後仍可等待修正時點來參與行情。