倫元投顧分析師陳學進表示，台股26日開高走低，終場上漲21.1點，漲幅0.12％，收在17066.96點；櫃買指數亦同步揚升0.06點，漲幅0.03％，收在210.07點；三大法人進出方面，外資轉賣159.12億元，投信續買7.78億元，自營商轉賣9.97億元，惟外資法人於台指期續買1082口多單，累計淨空單部位為19929口，心態呈現謹慎中性偏多。

加權指數連五日大漲近千點後，在月、季線持續震盪走跌下，短線適度拉回整理十分正常，逢低均是好買點。

觀察盤面，台股26日的震盪，主要源自於市場對美國聯準會（Fed）對於量化寬鬆（QE）退場時間規畫的觀望；就技術面而言，則須等待10日線、月線和季線等短中期均線的扭轉。不過，台股止跌契機已浮現，預期在後續整體經濟情勢看好下，預期加權指數戰前高乃指日可待。

個股方面，本周納入投資組合的四維航，BDI及BCI指數飆漲，散裝船迎向多頭行情，配合趨勢走多、內外資法人大戶心態偏多不變，預期未來只要量價不失控，後市將有續漲機會。

選股方面，晶圓代工報價上漲可望使IP業者受惠，惟驅動IC、MCU、記憶體及面板等族群，由於需承受成本上漲壓力，整體毛利及獲利表現的空間反倒受到壓縮。

此外，隨BDI、SCFI指數持續上漲，預期貨櫃三雄及散裝航運等，在產業前景看俏下，亦有反彈的機會；部分電動車概念股及中小型投信認養股，亦將是法人大戶聚焦之主軸。