阿富汗政局動盪，加上投資人擔憂美聯準會政策轉彎，隔夜美股收黑。牽動台股今日開跌5.86點，報17061.10點，盤初回測萬七，隨後買盤急拉，順利登上月線，最高觸及17229.89點，最終上漲142.97點或0.84%，收17209.93點，成交量3148.68億元。本周上漲867.99點或5.31%，周K翻紅。

今日外資(不含外資自營商)買超182.3306億元，投信賣超10.3935億元，自營商買超54.0363億元，三大法人買超225.97億元。外資本月來累計賣超383.6億元，今年來累計賣超5571.79億元。

盤面上，電金發力、航運承壓。晶圓代工漲價效應持續，ADR收漲0.91%，權王台積電(2330)開漲2元至596元，一度叩關600元，終場收漲0.84%、報599元。聯電(2303)開低走高，終場收漲0.82%、報61.7元。矽智財(IP)概念股的智原(3035)受惠漲價題材及營運有聯電當靠山，盤中觸及109.5元高點，惟賣壓大舉出籠，收跌0.48%、報103.5元。晶圓代工喊漲，美系外資認為不利上游IC設計業者，IC設計龍頭聯發科(2454)開跌15元至873元，盤中因利空逐漸消退而翻紅，終場小漲0.9%、收896元。鴻海(2317)震盪小漲0.47%。股王、股后兩樣情，矽力-KY(6415)收漲4.75%、報3750元，大立光(3008)整日於盤下震盪，收跌1.68%、報2630元。面板三劍客回神，友達(2409)、群創(3481)、彩晶(6116)價量俱揚，分別收漲1.12%、2.63%、0.91%。

金融股也為多頭寵兒，類股收漲2.09%居冠，個股方面，由上海商銀領漲、漲幅達5.5%，台新金(2887)、國泰金(2882)雙雙收漲約3%，富邦金(2881)、永豐金(2890)、華南金(2880)、合庫金(5880)漲幅均超過2%。當沖警示新制上路，滅了航海王威風，類股收跌1.59%、跌幅最深，貨櫃三雄長榮(2603)收跌1.05%、陽明(2609)收跌2.14%、萬海(2615)收跌2.33%；遠雄港(5607)、華航(2610)、嘉里大榮(2608)、長榮航(2618)抗跌。另值得注意的是，美國積極推動太陽能，台系概念股炙熱，上櫃的碩禾(3691)觸及漲停價190元，最終收漲5.2%；台聚(1304)、國碩(2406)收漲逾3%；台玻(1802)、聯合再生(3576)及達能(3686)均收漲逾2%；太極(4934)、安集(6477)則漲逾1%。

今由台積電領軍、權值股點火，台股登「月」成功，惟當沖警示新制上路，成交量仍縮；電子資金占比達51.87%，再度成為盤面主流，半導體資金占比33.44%居次，航運資金占比僅剩26.09%。本周開高震盪留上影線。第一金投顧指出，台股經過連續兩周下跌後反彈逾600點，進到上檔套牢壓力區，因此目前操作不宜追高。