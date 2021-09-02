台股震盪，股王矽力-KY（6415）卻連兩日創「新天價」！最高價2日再攻4475元，領軍IC設計股「衝鋒」。其中，USB4超級周期來臨，法人點出，高速傳輸概念股將成新主流，創惟（6104）亮燈漲停，威鋒電子（6756）、祥碩（5269）等IC設計股受惠題材加持、投信力挺，股價逆勢殺出一片天。

觀察2日盤面，IC設計股中，股王矽力-KY盤中最高價衝上4475元，雖股價受盤勢拖累、回測平盤。不過，法人指出，矽力-KY下半年市場需求將強於上半年。外資更看好在電源管理IC持續吃緊，且產能緊張、ASP持續攀升下，其毛利率維持在五成以上可望成為新常態，調升其目標價至5300元。

此外，創惟也亮燈漲停，三大法人連續四個交易日買超高達6865張；威鋒電子則是股價強漲近7％，市場看好，隨USB 4控制IC進入量產出貨期，威鋒電子下半年業績有望逐季走強。

兆豐國際投顧協理黃國偉認為，在台股IC設計族群近期的強勢行情中，其實仍可看出差別，最強勢的不外乎是高價IC設計股，包括矽力-KY、祥碩、譜瑞-KY、威鋒電子等，均為高速傳輸概念股，顯見高速傳輸在未來可望成為市場關注焦點。