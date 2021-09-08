國內疫情變數再起、多頭主攻部隊內資投信「翻多為空」，連兩日賣超台股27.41億元。投信作帳熱門股股價「成也投信、敗也投信」，強茂（2481）、金像電（2368）股價近期「疲態百出」，同欣電（6271）、景碩（3189）更下殺跌停，投信認養股恐成「棄養股」、提前結帳壓力浮現。

台股在投信持續力挺下成功V轉，當中「投信力挺股」更是領軍大盤重要功臣。不過，時序進入第三季季底，理當進入投信季作帳之高峰期，惟投信卻紛紛出現「獲利了結」、「提前結帳」動作，認養股8日「殺聲隆隆」。

據統計，投信目前持股比率逾一成之「投信重壓股」中，包括強茂、合晶、同欣電、金像電、景碩、宏捷科、旺矽、萬潤、順德、弘塑、力旺、金居，盤中股價「青筍筍」，其中同欣電、景碩更重挫至跌停板，合晶、金像電、萬潤、力旺均下殺逾5％。

法人指出，在國內疫情出現重大變化下，內資因擔憂股市變化，資金出現提前縮手跡象，市場期待的季底作帳，恐將提前於中秋節前結帳，投資人應多加留意。不過，投資人仍可代盤勢止穩後，再觀察下一波投信布局的「新標的」。