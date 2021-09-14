資深知名藝人龍劭華今（14日）晚近7時，傳出在高雄85大樓昏迷，送醫搶救仍宣告不治，享壽68歲，消息傳出震驚各界，戲迷與親友們都感到不捨與悲慟。龍劭華一生演出過多部經典戲舉作品，自己的一生卻如同八點檔，一出生就被父母遺棄，後來又遭到養父虐待，坎坷的童年令人憐惜。

龍劭華闖蕩演藝圈42年，憑著精湛演技深獲戲迷喜愛，前年如願以償獲得第54屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，儘管龍劭華在眾人的眼裡是高人氣的明星，多數人卻不知道他有一段悲慘的童年，一出生就被親生父母拋棄，後來養父母離婚，他跟著養父生活，卻遭受各種虐待，還曾被關在雞籠裡吃飯。

進入演藝圈走紅後，他透過節目《超級星期天》找到生母，分離多年後母子重逢，卻沒有相聚的溫馨畫面，生母第一眼竟用斜眼看他說：「每天在電視上看到你，竟不知道你是我兒子」，後來生母偷偷換了電話，兩人就此再也沒連繫。

據了解，龍劭華近日於高雄拍戲，投宿於高雄八五大樓中的民宿，今日晚間劇組人員突然聯繫不上他，在業者協助下打開房門，才發現龍劭華已倒地無呼吸心跳，經送醫搶救後，仍於晚間8時9分宣告不治。

警方指出，獲報後已緊急趕往現場，初步勘察現場判斷並無外力介入痕跡，門鎖未遭破壞、屋內無打鬥痕跡、身體也無明顯外傷。