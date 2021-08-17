台股今日在護國神山台積電(2330)疲態顯露下，權值大軍也士氣低迷，電傳個股倒一地，金融股獨木難支，空頭趁勢連下兩城，一路從16800關砍至16600關，終場收盤加權指數16661.36點、下跌197.41點，總成交值量縮至不到3000億、來到2955.58億元；櫃買市場收201.06點、下跌3.92點，總成交值亦續縮至733.37億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日持續呈疲弱走勢，連續2天跌破半年線支撐，量能持續萎縮，在量縮價跌的情形來看，台股還未出現止跌的訊號，目前均線都呈現弱勢，而盤面主流又未明，觀望氣氛濃厚，預期半年線的反壓仍大。

盤面上，台積電(2330)外資昨日雖由賣轉買，但今日收在580元，下跌0.68%；聯發科(2454)空方占上風，今日跌破900元大關，收在880元，下跌2.33%；金融股獨挑大梁，富邦金(2881)領軍收漲2.22%，為78.2元，兆豐金(2890)收漲1.88%，為13.55元、安泰銀、上海商銀等皆收紅；國產疫苗即將開打，高端疫苗(6547)收在367元，上漲8.1%。

由籌碼面觀察，外資在現貨市場由賣轉買，但金額不大，在期貨市場方面，大幅減碼空單四千多口，整體淨空單口數回到約2.8萬口，明日為期貨月結算日，留意是否會上演結算行情。台股觀望氣氛瀰漫整體量能萎縮，日KD指標持續往低檔邁進，留意何時出現止穩K棒是關鍵所在。

美國聯邦準備理事會(Fed)即將公布上次FOMC會議紀錄，Fed對QE的態度將影響市場信心。台股融資餘額自高點大減超過200億元，多頭主力退場觀望，投資人操作不宜躁進，不妨留意生技、上半年財報佳族群類股。