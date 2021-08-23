國際廢鋼價格走穩反彈，加上市場買盤回溫，豐興(2015)本周廢鋼、鋼筋以及型鋼產品全面以平盤開出，終止上周的跌勢。

回顧上周，國際廢鋼價格漸走穩，但國際鐵礦砂價格持續下滑，鋼廠因淡季加上市場買盤略觀望，豐興廢鋼下跌200元，鋼筋續跌300元，鋼筋為連續第二周開低盤，型鋼產品基價則仍為平盤。

本周隨著主要的國際原料價格走揚以及買氣回穩，豐興原料收購價開平，廢鋼收購價維持平盤；鋼筋同步以平盤開出。本周型鋼基價熟仍持平。本周全數開平盤，最新廢鋼收購價持穩於每公噸1萬1400元；鋼筋平盤為每公噸2萬2600元。型鋼產品亦維持平盤為每公噸2萬7000元。

主要原料之國際廢鋼原料行情經先前修正後逐步回穩，日本2H廢鋼上漲20美元至每公噸480美元；美國貨櫃廢鋼報價上漲12美元至450美元。澳洲鐵礦砂則由每公噸160.75美元續跌至139.55美元。