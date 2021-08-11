日股周三收盤出現連四漲。普利司通(Bridgestone)等公司強勁獲利表現，以及美國公債殖利率上升對銀行股的提振，都對股市起了支撐作用。

周三日經225指數收漲182.36點或0.65%，為28070.51點，為7月16日以來首次升超過28000點。東證一部指數漲17.80點或0.92%，為1954.08點，也創下7月中旬以來最高點。

普利司通上漲5.35%。該輪胎製造商公布強勁季度獲利以及樂觀的年度前景展望。

東邦亞鉛(Toho Zinc)大漲12.69%。該鉛業公司上調全年獲利預期，漲幅居冠日經其他成分股。

優貝克(Ulvac)大漲6.95%。在公布強勁業績成長後，該真空裝置製造商宣布提高股息。

人事服務公司Persol控股大漲7.0%。該公司季度獲利驚人，並宣布加息計畫。

在參議院通過一項大規模基礎建設法案後，美國債殖利率升至近一個月高點，銀行股上漲2.61%。由於日本銀行大量投資美國債，其股價與殖利率高度相關。

軟銀跌1.76%，沒有能守住早盤的上漲。孫正義表示，在等待針對中國科技公司的監管行動產生影響之際，軟銀將暫停對中國的投資。