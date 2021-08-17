日股周二出現連四跌。市場對新冠Delta變種病毒擴散的擔憂，掩蓋了對樂觀財報的信心。

周二日經225指數收跌98.72點或0.36%，為27424.47點，沒收了早盤0.52%的上漲。今日稍早，東京威力科創公布了強勁的財報表現，拉動大盤上揚。東證一部指數跌9.35點或0.49%，為1915.63點；早盤一度上漲0.56%。

日本政府正努力遏止第五波疫情。NHK周一報導，日本政府預計要將東京都的緊急事態宣言延長到9月12日，並且將限制範圍擴大到其他七個行政區。

東京周一新增2962個確診病例，而上周五來到5773名歷史新高。

一名證券公司市場觀察員表示，Delta變種使得人們很難判斷，感染率是否已經到達峰值。

東京威力科創從早盤的上漲3%，到午後收跌0.73%。該公司在早盤宣布上調獲利前景。

疫情拖累了餐廳、百貨公司和旅遊相關的個股表現。

空運股下跌2.34%，為表現最差的類股。零售股跌0.3%，早盤為上漲0.49%。

船運股為少數上漲板塊，漲1.6%。川崎造船大漲3.51%，漲幅居冠日經。

從七月底三井OSK輪船公司大幅上調前景以來，船運股一直在上漲，該板塊八月以來已經上漲38%，將迎來有史以來最好的一個月。