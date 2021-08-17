兩岸連鎖時尚酒店品牌富驛-KY(2724)16日傍晚召開重訊記者會，宣布為彌補虧損、改善財務結構，董事會決議擬辦理減資約50％，並預計在不超過1200萬股額度內辦理私募增資，以充實營運資金，預計10月1日召開第二次股東臨時會提請表決通過後辦理。

富驛在大股東新加坡富麗華接掌經營後持續調整體質，2019年重整集團組織架構，並對旗下據點採「直營轉加盟」方式汰弱留強。據富驛年報揭露，目前僅剩上海徐家匯富驛時尚酒店1處直營據點，其餘台灣3處及中國大陸18處據點均為特許加盟店。

受疫情衝擊認列資產減損、純賺管理費導致營收減少，富驛2020年合併營收創1.65億元新低、年減62.18％，營業虧損增加至0.87億元，使稅後虧損擴大至1.5億元、每股虧損2.21元，為近3年同期低點。截至去年底累計虧損9.48億元，已超過實收資本額7.93億元。

富驛董事會通過2021年上半年財報，合併營收創4053萬元新低、年減達50.12％，但營業虧損大減80.84％至1175萬元，使稅後虧損1871萬元、每股虧損0.25元，幅度大減84.21％、表現為近6年同期最佳，顯示「純賺管理財」已顯著減少虧損、降低財務負擔。

為改善財務結構，富驛董事會決議通過辦理減資彌補累計虧損，減資金額約3.96億元、減資比率約50％，將消除1908萬6145股上櫃股及2057萬200股未上市私募股。減資後實收資本額將自7.93億元降至3.96億元，上櫃普通股占已發行普通股比率48.13％。

同時，為充實營運資金、因應長期營運發展所需，富驛董事會亦決議通過辦理私募普通股案，預計額度不超過1200萬股普通股。減資及私募增資案將提請10月1日第二次股東臨時會表決，通過後預計1年內1次辦理。