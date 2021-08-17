雖然隔晚美股道指及標指再創新高，但那指下跌。大陸16日公布的「三駕馬車」數據全遜預期，加上大陸監管風險續困擾市場，中港股市17日齊跌，恒指更四連跌，失守26000點，恒生科技指數更創推出以來收盤新低。

恒指開盤跌43點報26137點，早盤曾跌126點報26055點，26000續獲承接，其後曾回升77點，高見26258點，11點半後跌幅擴大，中午報26002點，跌178點或0.68％。港股午後曾急挫566點，低見25615點，創7月28日以來新低。恒指最終收報25745點，跌435點或1.66％。

大盤全日成交增至1661.49億港元。國指跌207點或2.24％，報9057點。

恒生科指收市跌201點或3.1％報6218點，創指數推出以來收盤新低。

16日遭北水大賣的騰訊將於明日公布中期業績，今日收市挫4.1％報435港元，成交居首達188.87億港元。成交第二大是阿里巴巴，挫4.8％報171.8港元。

友邦上半年新業務價值增長勝預期，收市升3.1％報96.95港元，為表現最好藍籌。藥明生物挫6％，為表現最差藍籌。