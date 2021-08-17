美債殖利率持續下探，一轉自年初以來陡升的趨勢，摩根大通（JP Morgan）周一（16日）的報告指出，美債殖利率和周期性類股可能將會在本月觸底，並在下半年持續上漲，此外，可再生能源、電動車和加密貨幣等類股有著泡沫跡象，但這一切並不影響美股後續的上漲動能。

《MarketWatch》報導，摩根大通市場分析師在報告中表示，儘管特殊目的收購公司（SPAC）、IPO、加密貨幣和氫能領域等存在小型泡沫，但他們仍然看好股市未來成長動能。

報告指出，殖利率適度的上升並不會對股票估值構成挑戰，他們看好價值型股票將提供緩衝，「原因是在殖利率上升的背景下，價值股的表現有望跑贏大盤」。

10年期美債殖利率周一（16日）約在1.26%，8月初一度下探收在1.17%，摩根大通策略師表示，目前仍認為美債殖利率過低，因此建議減持債券，買進價值股，他們預測，在全球供需瓶頸加劇的情況下，巴克萊全球綜合債券指數今年可能將上漲約0.5個百分點。

報告中表示，殖利率要對股票的估值產生影響，實際上要從目前的水準，大幅上升約100個基點才有可能發生，有鑑於此，他們看好周期性類股和價值股，原因是企業公布Q2獲利表現強勁以外，美國Delta疫情隱憂也有逐漸緩和。

儘管摩根大通的策略師們認為Delta病毒的風險有誇大成分，但他們估明年地緣政治風險將會擴大，不僅如此，還點名可再生能源、電動車、加密貨幣、以及受疫情影響的類股，有出現泡沫的跡象。

但報告中補充，儘管有泡沫跡象的產業在未來將走低，但仍不足以對整個股市產生衝擊。