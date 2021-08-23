在經歷動盪的一周後，美東時間周一凌晨美股主要指數期貨走高，投資人正密切關注本周聯準會可能釋出縮減激勵措施信號的重大事件。

目前道瓊指數期貨漲0.41%，標普500指數期貨漲0.34%，那斯達克100指數期貨漲0.35%。

Delta新冠變種病毒擴散已經使美國經濟復甦受到挑戰，投資人越來越擔心聯準會若開始縮減貨幣激勵措施，可能使經濟復甦步伐放緩，上周美股主要指數收黑，道瓊指數周線收跌1.1%，標普500指單周收跌近0.6%，打破連漲兩周的升勢。以科技股為主的那斯達克指數上周五雖然勁揚1.2%，但周線仍然收跌0.7%。

Piper Sandler技術分析師Craig Johnson表示：「我們預期投資人信心可能因為貨幣政策即將調整、成長股與價值股輪動，以及新冠病毒感染病例增加而受到挑戰」。

交易員將緊盯傑克遜霍爾（Jackson Hole）央行年會，以找尋聯準會縮減每月1,200億美元購債計畫的相關線索。該活動將以線上方式於周四和周五舉辦。

美股三大指數8月可望小幅收高。標普500指數本月以來上漲1.1%，道瓊指數漲0.5%，那斯達克指數漲0.3%。

瑞銀私人財富管理公司常務董事Rod von Lipsey表示，8月歷來是美股較為動盪的月份，今年也不例外，投資人目前正面臨重重憂患。在許多投資人正在度假之際，新冠病毒的確診數增加以及阿富汗局勢急轉直下正在引發信心危機。

另一個重要消息是比特幣價格在稍早前漲破50,000美元大關，為超過3個月來首見。根據CoinDesk報價，目前比特幣上漲2.36%，報50274.46美元。