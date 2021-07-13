新冠肺炎疫情引爆民怨，除了疫苗接種覆蓋率遲遲不足，中央、地方不同調的「微解封」措施也讓人看了一頭霧水，重創民進黨支持度。根據台灣民意基金會12日發布「台灣人政黨認同」民調，民進黨近3個月內流失15%認同度。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，也出現國民黨、民眾黨網路好感度上揚，唯獨民進黨下滑的現象。

民進黨網路好感表現下滑 林瑋豐爭議成轉折點

觀察民進黨、國民黨、民眾黨的網路正負評比（P／N值），自從5月1日以來，可以發現兩個現象，第一是在5月15日雙北提升至三級警戒之初，民進黨的好感度多半還高過國民黨。整體中長期的趨勢變化的轉折點，出現於民進黨媒體社群中心副主任楊敏的丈夫林瑋豐自導自演「認知作戰」爭議，正負評比在5月25日創下0.16區間最低點，之後延長封城、疫苗不足的問題受到高度關注後，就普遍呈現低於國民黨。6月29日雖然總統蔡英文在臉書宣布，台美貿易暨投資架構協定（TIFA）向前邁進一大步，網路正負評比衝上0.69，但也僅是一日行情。

進一步統計網路正負評比平均落於0.2水平下的次數，民進黨9次居冠，國民黨1次、民眾黨0次。受到疫苗施打覆蓋率進展緩慢的衝擊，加上「3+11」給不出民眾交代，中央地方防疫措施混亂不同調等爭議相繼成為焦點，讓民進黨網路好感度在近期急轉直下，正負評比「探底」有一半次數都出現在近一個月，負評遠高過正評的頻率越來越頻繁。

民眾黨網路好感表現登第一 國民黨、民進黨黃金交叉

第二是7月8日宣布微解封措施後，三級警戒確定將繼續延長，引來網友質疑標準何在，網路上掀起一連串微解封「微」字意思的說文解字創作熱潮，以及健身房可以營業但幼兒園不行，可以看電影卻不能群聚的爭議。民進黨網路正負評比持續下滑，民眾黨、國民黨連日反升並出現黃金交叉。

民眾黨黨主席柯文哲對中央砲火猛攻，看準疫苗議題成為疫情主戰場，民眾黨團在立法院提案「政府官員都打國產疫苗」不只獲得跨黨派支持通過，在網路上也獲得多數網友認同，拉升民眾黨6月18日網路正負評比創下新高。柯文哲針對環南市場爭議回應「設局說」、自嘲自己是全台最大「稻草人」等，也帶動民眾黨網路正負評比近日三連升，超越目前最大在野黨國民黨；國民黨雖然在日前的「疫苗乞丐」議題表現沒有太出色，近期「捐台灣總統」一說也引來爭議，仍然與民進黨出現黃金交叉，網路正負評比小幅上升；民進黨再次跌到低點。

分析說明 ​

資料來源： 《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路正負評比」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 網路正負評比：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇相關文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，再計算正面聲量與負面聲量之比值。