國家安全研究院昨發布報告，列出47個帳號，暗示他們是中共滲透進來的PTT八卦版的網軍。議員徐巧芯痛批，到底是誰的認知作戰？她調查發這47個帳號背景，支持民進黨比例高達74％。

徐巧芯表示，她身為PTT長期版友，裡面有幾個帳號看過多年，心中有所疑惑，晚上熬夜調查了一下這些帳號，一個一個從他們的推發文紀錄了解勾勒出這47人的背景，結果意外發現，裡面很多過去，甚至現在民進黨的支持者，反中也反國民黨，這樣的言論要怎麼說得過去叫做「中共認知作戰」？

徐巧芯指出，例如被列出來的帳號之一「Whitening」，今年還在聲援謝長廷，甚至在愛國同心會會長因新冠病毒而離世的時候推文「武漢肺炎」。

徐巧芯說，還有例如「gogobar」曾推文「ＫＭＴ不倒台灣不會好」，並且稱呼中國大陸為「支那賤畜」；再來像是「ilw4e」認為胡志強是垃圾、九二共識就是沒有共識、稱呼中國人「426」，這些言論，要怎麼跟中共同路人沾上邊？

徐巧芯痛批，在被國家安全研究院列入的47名中共同路人當中，反國民黨、反中國、支持民進黨的比例高達74％！徐說，她不會定義他們都是民進黨的網軍，因為在PTT尤其八卦版上，沒罵過國民黨、反過中國、挺過民進黨的根本是稀有動物。

徐巧芯直言，他們這樣的立場如今只是因為批判政府，就突然被抹成中共同路人很荒謬的原因，該名單中的「友中」的帳號，算起來寥寥無幾，只有四個帳號。

徐巧芯強調，這份報告把所有對政府的質疑，直接打成共產黨的對台認知作戰，荒謬至極。呼籲民進黨政府回頭是岸，不要再搞這些五四三，勿忘林瑋豐，拜託你們停止打壓網路言論自由，背叛過往曾相挺你們的網友。