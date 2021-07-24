日本NHK主播和久田麻由子，中華隊進場時喊：「台湾です」。（圖／翻攝自推特）

大陸鄭州發生罕見的特大水災，造成大量死傷，台灣各界表達慰問之意，這次民進黨政府也一反常態，基於人道立場向不幸過世的人員表示哀悼並期盼早日擺脫洪災。對此，兩岸各界也紛紛表示肯定，大陸國台辦雖然沒有明確回應，但也提及「有關方面」，展現出兩岸的某種默契。

不過，要是因此就認為兩岸正在互釋善意，進而推測蔡政府可能想要試圖緩和兩岸關係，恐怕就有點為時尚早。更重要的是，兩岸積怨已深，僅僅是口頭上的一些善意表達，已經不足以為推動兩岸往前邁一步，因為還有太多的力量在往後拉扯。雖然我們都期盼蔡政府和民進黨能夠邁出和解的一步，但現實總是能很快讓人清醒過來，基於內宣需要的政治操弄已經成了民進黨人的肌肉記憶，只要抓住機會就會炒作，而在現今的互聯網時代，這種炒作很快就會傳播到大陸輿論場上，引發大陸民間社會的反彈，從而讓任何一點可能的正面思考空間都被壓縮到所剩無幾。

最新一輪的民間對戰就發生在東京奧運會開幕式之後，針對中華台北隊的出場順序，綠營網軍又開始帶節奏稱，日本直接將中華台北稱為台灣，並將之用於出場排序，因為按照五十音的順序，如果是中華台北，那麼將會安排與大陸代表團相近的出場位置。而這一套說詞很快也被大陸網友注意到，也引發巨大爭議，網友紛紛抨擊日方的政治小動作，對台灣自然也愈發反感，因為大陸社會普遍對非政治場合上的政治爭議非常敏感，對此類爭議的情緒容忍度極低。

實際上，這真的又是一場無妄之災，通觀近些年來歷次奧運會上的出場順序，中國大陸和台灣的代表團都沒有在相近的位置出場。國際奧委會規定，東道主可以自行選擇按照英語順序或者本國語言順序來確定各代表團的出場順序，但在實際操作中，各主辦國都了解兩岸之間的爭議和敏感點，都有意採取各種方式予以規避，以免出現不必要的尷尬。

例如英語系國家在舉辦奧運會時，就不是按照英文全稱來排序，而是有意選擇英文簡寫，大陸的CHN和台灣的TPE相去甚遠，自然不會同時出現。而希臘雅典奧運會時，也是通過希臘語的某種排列組合，讓台灣排在非常靠後的位置。此番日本的操作，不能說沒有任何政治小算盤，但至少可以說，他們也在遵循以往的一個大原則，那就是避免爭議。

然而這種避免爭議的作法終究還是逃脫不掉有意的政治操弄，綠營網軍為了帶風向，掀起這一場無聊的網路自嗨，除了進一步激化兩岸民間的對立，再無任何意義，既不會讓台灣的運動員多拿一塊金牌，也不會讓台灣往獨立的方向再多靠近一步，簡而言之，就是為了炒作而炒作，但也會有一個後果，那就是讓蔡政府的災情慰問行動變得毫無意義。

從這個角度也可以看出，靠網路炒作起家的蔡政府，如今已經陷入了一種「成也蕭何、敗也蕭何」的困境，網軍已經成了脫韁野馬，開始扮演其政策行動的絆腳石角色。至於要如何處理這個絆腳石，將成為蔡政府和民進黨必須面對的全新課題。