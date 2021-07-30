「有線電視新聞網」（CNN）30日報導，美國聯邦政府在新冠肺炎（COVID-19）疫苗強制接種問題上鬧得沸沸揚揚，不過許多民間企業、餐廳、大規模活動，以及海外旅遊等，都正對未接種疫苗者加強限制，將成為另類的「強制力」，因為如果民眾不打疫苗，將會在生活中處處受限。

美國聯邦政府已要求所有的220萬公務員和180萬約聘人員接種疫苗，並要求500萬政府承包商人員同步實施，否則將拿不到政府合約；為避免引發人權爭議，該規定並非「強制」，而能用病毒檢測陰性證明代替，但至少每週須更新一次。

CNN指出，在Delta變種病毒肆虐下，許多民間企業已調整「重返辦公室」計畫，進一步延後至秋季，並要求員工須接種疫苗，這些企業包括Google、Facebook、貝萊德（BlackRock）、摩根士丹利（Morgan Stanley）等業界巨頭。部分企業規定未接種疫苗者若確診新冠肺炎，將強制進行隔離，且期間不支薪。

另外，餐飲業大亨梅爾（Danny Meyer）已宣布，民眾若未接種疫苗，將禁止於「聯合廣場餐飲集團」（Union Square Hospitality Group）旗下的多家餐廳用餐；芝加哥「Lollapalooza」音樂節也要求觀眾出示病毒檢測陰性證明或疫苗接種證明，未接種疫苗者須強制配戴口罩；且疫苗接種證明幾乎已成為前往歐洲渡假的必要條件。

這代表若一名美國民眾堅持不接種疫苗，那其未來可能難以出國、沒有活動可參加，甚至找不到工作、無法上餐廳吃飯，將成為真正的「邊緣人」。且在美國食品藥物管理局（FDA）未來給予新冠疫苗完全核准後，聯邦政府在進一步法律支持下，相關規定只會更加嚴格。