國民黨立委李貴敏表示，國內近400萬名青壯民眾苦候莫德納疫苗第1劑等不到，沒想到指揮中心就決定優先開放第2、3類人員打第2劑疫苗。特別是包含「中央及地方政府防疫人員」的第二類，到底甚麼人、甚麼樣的官員能搶打莫德納疫苗，都被鎖在黑箱裡。

李貴敏質疑，這樣子大家能夠服氣嗎？面對各界屢屢提出「特權疫苗」的質疑，甚至懷疑第2類人數一再膨脹，民進黨政府還不把黑箱打開自清，讓各界評評理嗎？

李貴敏批評，一個沒有民意參與，資訊不公開，決策不透明，民眾毫不知情的施打疫苗順位，不就是「特權」嗎？官員打了疫苗沒有，不該是公開資訊？怎麼可以拿隱私做藉口，搪塞要求資訊公開的民意？

李貴敏說，類似離譜的事一再發生，從嘲笑殘劑，到預約平台被心急如焚的民眾灌爆，證明民進黨根本不把台灣人民，尤其四百萬青壯民眾放在眼裡，更絲毫不考慮大家打不到疫苗的憂慮。表面上，政府開放民眾可以預約莫德納疫苗；實際上，何時真能打到莫德納根本沒人有把握，這樣子還有必要急著讓行政官員優先打第2劑莫德納嗎？