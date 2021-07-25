全國各縣市國高中與補教老師疫苗接種進度不一，且中央疫情指揮中心公布各縣市莫德納疫苗庫存量，表示沒打完就要收回，讓民眾將矛頭指向地方縣市政府。台中市議員張廖乃綸、張瀞分、李榮鴻表示，問題癥結出在中央指揮中心與疫苗施打預約系統，疫苗分配不公，中央惹禍卻要地方來承擔。

近日有不少老師陳情表示，部分縣市的老師都已經施打疫苗，為什麼台中進度緩慢，市議員張廖乃綸等表示，台中市快打站每日可以施打的量能大約近2萬人，自從疫苗施打需經中央疫苗預約平台(俗稱唐鳳系統)預約後，每日可以適當多少數量，都受到系統給出的預約人數限制，如果指揮中心可以授權地方安排，剩餘的8000多劑莫德納疫苗台中市1天就可以打完，根本就不會有疫苗打不完剩餘過期問題。

市議員張廖乃綸、李榮鴻說，疫苗到貨後施打順序與疫苗數量撥配都掌控在中央手裡，衛福部應該專案讓全國的國小、國中、高中與補教老師都施打，各縣市的撥配數量時間應該都要一樣，但中央沒有統一撥配疫苗，還要各地方政府從每一波的疫苗剩餘數去調配，相當不合理。

張瀞分、李榮鴻表示，台中市因為疫苗施打率高，剩餘的疫苗數本來就少，加上台中市是都會區，也是教育重鎮，學校及補習班數量比其他縣市多很多，以致於短時間內擠不出足夠的疫苗量給老師施打，回過頭來還要被老師抗議。另外，中央在撥配疫苗時，不依照人口數足額撥配，但在計算疫苗覆蓋率時，卻又要照人口數來算，真的是要馬兒好又要馬兒不吃草。

市議員張廖乃綸等強調，中央不但讓地方政府巧婦難為無米之炊，還要甩鍋讓地方承受沒有疫苗的責任，中央到底是在防疫還是在變相懲罰地方政府？還是要故意操弄相對剝奪感？台中市的市民也是中華民國國民！

議員們呼籲，中央疫情指揮中心不要操弄不公平手法，拖累整體防疫的進度，既然有很多疫苗快過期了，就儘速撥配足額的疫苗，讓所有學校與補教人員盡快施打，保護學生健康安全，讓孩子早日恢復正常學習生活，也減輕家長負擔。