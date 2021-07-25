中央流行疫情指揮中心公布莫德納疫苗將到期剩餘量，台中市仍有8792劑。台中市衛生局長曾梓展今天公布，優先提供依序接種對象，包括已於合約醫療院所完成預約第一劑的第一類至第八類；可接種第二劑的第一類至第三類及孕婦等對象。
根據中央流行疫情指揮中心統計資料，台中市的莫德納疫苗將到期剩餘量，第一梯次7月29日至8月2日到期者已無剩餘量、第二梯次8月2日到期有1806劑、第三梯次8月2日至6日到期有6986劑，總共仍剩餘8792劑。
曾梓展今天在疫情記者會中表示，中央日前發文要求盤整台中轄內莫德納疫苗庫存量，並妥善規劃接種事宜，台中市將優先提供依序接種對象，包括已於合約醫療院所完成預約第一劑的第一類至第八類對象；已完成第一劑接種且間隔28天後，可接種第二劑的第一類至第三類與孕婦等對象。
曾梓展指出，符合施打對象可透過醫療院所或衛生所預約，台中可施打院所有17家醫院、12家衛生所、4家診所，疫苗用完為止。
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