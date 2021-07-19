（取自台灣民眾黨臉書）

赴東京參加奧運的中華隊國手搭乘華航包機的經濟艙，而官員卻安排在商務艙一事，台灣民眾黨在臉書砲轟民進黨，好意思說要照顧選手、好意思出來沾光嗎？

民眾黨指出，世界羽球球后戴資穎，是本次東京奧運重點奪牌選手，如此重要的國家戰力，代表國家出征時卻被迫坐在經濟艙，只能哀怨在自己的IG寫下「好懷念搭商務艙的日子」，而且事前體育署都沒有任何通知，讓選手在出征奧運前根本無法好好休息。

不只是戴資穎，本次中華代表團包機共有134人，包含舉重、羽球、體操、射箭、桌球、拳擊、輕艇、柔道、游泳以及跆拳道代表隊，都搭乘同一班飛機啟程，而且座位上的安排，竟然是體育署與中華奧會高官搭乘商務艙，要上戰場的選手們卻在經濟艙。

民眾黨砲轟民進黨，好好照顧體育國手的承諾再度跳票，好意思說要照顧選手、好意思出來沾光嗎？民進黨政府的體育改革，就是修完國體法之後放一旁，完全無視後續協會的各種改選亂象！對於體育改革漠不關心的政府，要如何懂得體恤照顧選手，給他們好的環境與基本的尊重？

民眾黨呼籲蔡英文政府，別再想著把選手奪牌當成大內宣素材了，好好思考後續賽程如何做好選手的後勤，同時也好好反省為何類似風波一再發生，別讓選手在外打仗，政府卻在後面扯後腿。