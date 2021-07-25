有不少人發現，在東京奧運奪下柔道銀牌的楊勇緯，以及金牌得主日本選手高藤的雙耳明顯變形，不過這並非比賽過程造成，而是俗稱「柔道耳」的耳廓假性囊腫。前民進黨立委郭正亮指出，每種運動都會有運動傷害，他更透露柔道和舉重這兩項目在台灣因比較不商業化，能拿到的資源相對較少，而政府能夠真正照顧到的選手也不多。

郭正亮25日在政論節目《新聞大白話》中表示，「柔道耳」的產生，是因為沒辦法痊癒又受傷，耳朵就開始變形，其實每個運動都有運動傷害，羽球也有。同時，他指出，楊勇緯的老家是在屏東，現在住在台中，楊的爸爸媽媽是那一代的人都在屏東，所以才說排灣族的勇士，方菀靈是阿里山的鄒族，嘉義縣長翁章梁才會說，因為那是嘉義。

郭正亮坦言，體育資源確實很不夠，在台灣柔道和舉重是比較沒有商業化的項目， 羽球和網球商業化比較強，比較有機會拿到其他資源，柔道和舉重真的是要做到一舉成名天下知，才會有資源進來，不然平常都是苦練，很多人就練到一半，默默無名終老，沒拿到一定的獎牌，國家也沒也保證，奧運是進入前4名有獎金，「後來才改一些規定，奧運、亞運銅牌，就可以保證當國家教練」。

不過，郭正亮也說，亞、奧運獎牌很難拿到，如果是其他比賽，國家不能保障就業，很多選手後來就有點沒落，基本上應該整頓中小學一直到大學體育選手，只要有一定表現，要讓他們有就業管道，不然很難維持未來。對於蔡政府喊出的4年100億體育改革，郭正亮則說，那也只能照顧到極少數人的就業。